Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 546 bin vatandaşa bu ay toplam 4,9 milyar lira yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olarak 2006 yılında hayata geçirilen evde bakım yardımı uygulamasına dikkat çekti. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesini amaçlayan bu çalışma ile, engellilerin aile bütünlüğünün korunması hedeflenmektedir. Göktaş, "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Göktaş, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapılacağına işaret ederek, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımı hesaplara yatırmaya başladık" dedi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla sürdürüleceğini belirten Bakan Göktaş, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.