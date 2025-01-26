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Evinde Kuzu Besleyen Yasemin Koç Mahallede İlgi Odağı Oldu

Yasemin Koç, biberonla beslediği kuzusuyla alışverişe gidiyor, mahallede herkesin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:36
Evinde Kuzu Besleyen Yasemin Koç Mahallede İlgi Odağı Oldu

Evinde Biberonla Beslediği Kuzusuyla Alışverişe Çıkıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Yasemin Koç, annesi tarafından emzirilmeyen bir kuzuyu sahiplendi ve ona şefkatle bakıyor. Şirinevler Mahallesi'ndeki dairesinde, halasından aldığı ikiz kuzulardan birinin bakımını üstlenen Koç, her gün alışverişe gittiği zaman kuzuya kazak ve çorap giydiriyor.

Kuzusuyla Dolaşan Yasemin Koç, Mahallenin İlgi Odağı

Yasemin Koç, biberonla beslediği kuzu ile mahallede dolaşırken, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Alışveriş sırasında birçok kişi kuzu ile fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Koç, bu sevimli dostunu etrafında görmekten oldukça memnun. “Kuzuları çok seviyorum, geçmişte de besledim,” diyor.

Halasını ziyaret ettiğinde koyunun ikiz doğurduğunu öğrendiğini paylaşan Koç, “Bunu emzirmiyordu, diğerini emziriyordu. '10-15 gün bakayım, kendine gelsin' dedim ve aldım,” şeklinde konuştu. Eşi de bu durumu desteklemiş ve kuzuya bakabileceğini belirtmiş.

Eve Alıştırma Süreci

Koç, kuzuyu eve getirdiğinde önce onu yıkadığını, ardından bezleyip biberonla süt verdiğini aktarıyor. “Saç kurutma makinesiyle kuruttuğumda o çok seviyor, rahat ediyor. Sürekli peşimde geziyor, beni annesi gibi sanıyor!” ifadelerini kullanıyor.

Kuzunun kaygan zemin üzerinde zorlandığı için çorap giydirdiğini belirten Koç, “Üzerine giydiriyorum, boncuk yaptım, süsledim,” diyor. Kuzağın kendine ait bir köşesi olmasına rağmen sürekli yanında yer almak istediğini ifade ediyor.

İlgi Odağı Olmaya Devam Ediyor

Koç, markete giden her seferinde, “Evde canımız sıkılınca alıp markete götürüyorum. Herkes ‘Fotoğraf çekebilir miyiz?’ diyor,” diyerek mahalledeki insanların tepkilerini aktarıyor. Kuzunun yanından ayrılmayı hiç düşünmediğini de sözlerine ekliyor.

Koç, 10 gün önce sahip olduğu kuzunun, 15 gün daha kendisinde kalacağını belirtirken, onu köye götürmeyi planlıyor. Kuzunun büyüdükçe otlamaya başlayacağını ve annesinin yanına döneceğini ifade eden Koç, “Artık benim arkadaşım oldu,” diyerek duygularını aktarıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Yasemin Koç, annesi emzirmediği için evine aldığı...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Yasemin Koç, annesi emzirmediği için evine aldığı kuzuyu şefkatle büyütüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Yasemin Koç, annesi emzirmediği için evine aldığı...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Yasemin Koç, annesi emzirmediği için evine aldığı kuzuyu şefkatle büyütüyor.

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