Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor

Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıldaki seyahatlerine dair Medine ve Mekke bölümleri, TRT 2'de yayınlanacak. İlk bölüm bu akşam, ikincisi ise 23 Mart'ta.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:50
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor

Evliya Çelebi'nin Seyahatleri TRT 2'de Yayınlanıyor

Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıldaki seyahatlerinin detaylı şekilde anlatıldığı "Evliya Çelebi" programı, Medine ve Mekke bölümleriyle TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Medine Bölümü Bu Akşam Ekranda

TRT'den yapılan açıklamaya göre, programın "Medine" bölümü bu akşam saat 19.30'da seyircilerle buluşacak. Evliya Çelebi'nin Hz. Muhammed'in Ravza-i Mutahharasına yüz sürmek için uzun yıllar beklediği bu kutsal yolculuk, rüyasında Peygamber'den aldığı şefaat ve seyahat izni ile başlıyor.

İzleyicileri Medine'nin tarihi ve kültürel mirasına keşfe çıkaracak programda, Kuba Camii, Kıbleteyn Camii ve Cennetül Baki Kabristanı gibi kutsal mekanların yanı sıra Uhud Dağı'ndaki tarihi izlere de yer veriliyor.

Evliya Çelebi'nin, "Medine'de Resulullah'ın metfun bulunduğu 'Hücre-i Saadet' yeryüzünün her noktasından daha üstün ve şerefli sayılmıştır." sözleriyle Medine'nin ruhu aktarılıyor.

Mekke Bölümü 23 Mart'ta Yayınlanacak

Programın haftaya pazar günü yayınlanacak Mekke bölümü, Evliya Çelebi'nin Mekke'deki gözlemleri, Kabe etrafında yapılan tavaftan Arafat'a yapılan hac yolculuğuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Mekke'nin manevi atmosferi ve hacın tarihi önemi, programda izleyicilere anlatılıyor. Evliya Çelebi'nin Kabe'nin etrafındaki tavafı ve Arafat Dağı'ndaki hac ibadetini nasıl tanımladığı merakla bekleniyor. Ayrıca, Mekke'deki tarihi mekanlar ve Nur Dağı, Hira Mağarası gibi önemli ziyaret yerlerinde yapılan özel çekimler de seyircinin dikkatine sunulacak.

Medine ve Mekke'deki tarihi mekanların yanı sıra bu bölümlerde Evliya Çelebi'nin anlatımlarıyla Al-Ula bölgesindeki Medain Salih ve Salih Peygamber'in mucizesinin izleri de yer alıyor. Bu nadir çekimler izleyicilere bölgenin sadece tarihi değil, doğal güzelliklerini de aktarmayı amaçlıyor.

17. yüzyılda dünyayı dolaşan Evliya Çelebi'nin gözünden şehirlerin geçmişini ve kültürel mirasını gözler önüne seren bu program, her pazar saat 19.30'da TRT 2'de ekrana gelecek.

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