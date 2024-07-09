Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararı! Kefalet yok, başka ıslah evinde yargılanacak

SAVCI KARARINI VERDİ: KEFALET UYGULANMAYACAK



Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadeleri sonrası ABD'de devam eden yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, Cihantimur'un kefalet talebini reddederek tutuklu kalmasına karar verdi. Ayrıca, Cihantimur'un başka bir ıslah evine nakledilmesi için avukatlarının bildireceği üç farklı seçenek sundu.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'ye sığınmış ve burada yargılanmaya başlanmıştı. Cihantimur'un İstanbul'da bir trafik kazasında ehliyetsiz araç kullanması sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu iddia ediliyor. Türkiye'nin iade talebi üzerine yakalanan Cihantimur ve annesi, ABD'deki yargı sürecinde tutuklu olarak devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada hakim, Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine dair kanaate vararak tutuklu yargılanmasına devam kararı almıştı. Bu kararın ardından Timur Cihantimur'un durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve savcı kararını açıkladı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, savcı Timur Cihantimur'un kefalet talebini reddetti ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Ayrıca Cihantimur'un avukatlarının bildireceği üç farklı ıslah evinden birine nakil edilmesine karar verildi. Bu kararla birlikte Cihantimur'un yakın zamanda yeni bir cezaevine taşınması bekleniyor.



Timur Cihantimur için kefalet talebine ABD'den ret.



Oğuz Murat Aci'nin hayatına neden olan kazadan sonra Timur Cihantimur, annesiyle birlikte ülkeden kaçmış ABD'de yakalanıp mahkemeye çıkarılmışlardı. Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, Amerika'daki evlerini, parasını… pic.twitter.com/VSu5ysLQ13 Temmuz 9, 2024

TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİ VE YARGILAMA

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilme süreci, diplomatik ve yasal süreçlerin ardından gerçekleşmişti. İstanbul'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin ailesi, adaletin sağlanması için Türkiye'den Cihantimur'un iadesini talep etmişti. ABD'deki yargı sürecinde Cihantimur ve annesi, hukuki süreçlerin sonuçlanmasını bekliyor.

Savcının Timur Cihantimur hakkındaki kararı, ABD'deki adalet sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kefalet talebinin reddi ve ıslah evine nakil kararı, Cihantimur'un yargılanma sürecindeki durumunu belirleyici bir faktör olarak görülüyor.

