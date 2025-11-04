Eyüpsultan Alibeyköy'de Vinç Dehşeti: Alkollü İddiası, 2 Bina ve 2 Araç Hasar

Eyüpsultan Alibeyköy'de vinç sokakta hasar bıraktı

Gece yarısı Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinde kontrolden çıktığı iddia edilen bir vinç, dar bir ara sokağa girerek çevrede büyük paniğe neden oldu. Vincin binalara ve araçlara çarpması sonucu 2 binada hasar meydana gelirken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayı gören mahalle sakinleri gürültü üzerine dışarı çıktı ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayın saat 00.00 civarında yaşandığı belirtilirken, vincin çarpması sonucu oluşan sarsıntı ve yüksek gürültü birçok vatandaşı "deprem oldu" sandırdı.

"Hepimiz bağırdık ama hiçbir şekilde durmadı" — Varol Güzey

Varol Güzey olayı şöyle anlattı: "Tam yatmak üzereydim. Arkadaş vinçle sokağa girdi. Bu sokaktan bu vinç geçmez diye bağırdım. Gördüğünüz üzere dar bir sokak. Arkadaş, beni hiç duymuyor. Önce bizim binaya, sonra komşunun binasına ve komşuların araçlarına vurarak gidiyor. Hepimiz bağırdık ama hiçbir şekilde durmadı. Aşağı indik. Arkadaşlar çok içmişti zil zurna sarhoştu. O anda polisi aradık. Polisler geldi ve raporları tuttu. Saat 00.00 civarında oldu. Çok gürültü oldu. Bina adeta sallandı. Deprem oldu sandım. Taksinin giremeyeceği sokağa vinçle girdiler. Davacıyız. Hepimiz zarardayız. Devletimiz bunlara cezasını versin. Çok şükür sokakta çocuklar yoktu. Korku yaşadık"

"Mahalleli döküldü" — Yakup Alkan

Yakup Alkan, aracının zarar gördüğünü belirterek, "Yatıyorduk. Gürültüye uyandık. Bağırdık durdurmaya çalıştık. Durmuyor. Galiba sarhoştu. Mahalleli döküldü. Apartmanda da hasar var" dedi.

"Apartmanımız da çok ciddi şekilde hasar gördü" — Yazal Kurgut Yaşasın

Yazal Kurgut Yaşasın ise olayı, "Zaten bu apartmanda oturuyoruz. Üst katta balkondayken bir gürültü duydum. En arkadaki kendi arabam olmak üzere arabaları sürüklediğini gördüm. Daha da sürüklemeye ve dönmeye çalıştı ama dönemedi. Orada kaldı. Arabalarımız da mahvoldu. Apartmanımız da çok ciddi şekilde hasar gördü. Şahısları tanımıyoruz. Büyük bir vinçti. Sürücüler indikten sonra aracın içinde çok sayıda alkol şişesi görüldü. Zaten ayakta duramıyorlardı. Apartmandaki herkes deprem oldu diyerek çıktı. Çok ciddi bir sarsıntı ve gürültü oldu" şeklinde anlattı.

Vincin bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından hasar gören araçlar da kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HASAR GÖRMÜŞ BİR BİNA