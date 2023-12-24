Fabrikadan sızan gaz mahalleliyi hastanelik etti: 34 kişi...

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kösreli Mahallesi'nde bulunan bir mısır kurutma fabrikasında, bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle LPG tankından gaz sızıntısı yaşandı. Olay, bölge sakinlerinde endişe yaratırken, hemen çevredeki güvenlik önlemleri alındı.

Fabrikadan sızan gaz mahalleliyi hastanelik etti: 34 kişi...
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Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kösreli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mısır kurutma fabrikasında meydana gelen LPG tankından gaz sızıntısı, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarda olumsuz etkilere neden oldu. Kösreli, Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetlerle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

adana

Olayın etkisiyle rahatsızlanan vatandaşlardan bazıları, kendi imkanlarıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk belirlemelere göre, 34 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, halkı endişelendirecek bir durum olmadığını belirterek, yetkililerin olayı kontrol altına aldığını ifade etti. Olayla ilgili detaylı inceleme ve tedbirlerin alınması devam ederken, bölge halkı bilgilendirilmeye devam ediliyor.

adana

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