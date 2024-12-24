Fas'ta 2024 Yılında 32 Bin Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fas'ta Düzensiz Göçmen Yakalamaları Artış Gösterdi

Fas emniyet makamları, 2024 yılında 32 bin 449 düzensiz göçmeni yakaladıklarını açıkladı. Bu rakamın 9 bin 250'sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Suç Şebekelerine Darbe

Fas Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenlik birimlerinin bu yıl göçmen kaçakçılığı yapan 123 suç şebekesini çökerttiğini duyurdu. Açıklamada, bu yıl düzensiz göçle ilgili suçlarda 2023 yılına oranla yüzde 2 artış görüldüğü vurgulandı.

Gözaltına Alınanlar

Fas'ta bu yıl 425 kişi göçmen kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Ülkenin Avrupa kıtasına yakın sahilleri, Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin geçiş merkezi olma özelliklerini sürdürmektedir.

Bu gelişmeler, Fas'ın düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.