Fas'ta Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Fas'taki Filistin Destek Gösterileri Devam Ediyor

Fas'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı 46'ncı haftada da binlerce kişi sokaklara döküldü. Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti'nin organize ettiği etkinliklerde, katılımcılar dayanışma mesajları verdi.

"Gazze ve Mescid-i Aksa'ya Vefa Cuması" Sloganıyla

Gösteriler, Cuma namazının ardından düzenlenerek, "Gazze ve Mescid-i Aksa'ya Vefa Cuması" sloganıyla özelleştirildi. Katılımcılar, Mescid-i Aksa'nın korunması ve Filistinli direnişine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Destekleyen Sloganlar ve Temsili Semboller

Filistin direnişini destekleyen katılımcılar, İsrail ile normalleşmeyi reddeden sloganlar attı. Filistin bayrakları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafları taşındı. Göstericiler, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Fas'tan Filistin'e tek halk var" ve "Halk normalleşmeyi yıkmak istiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırıları ve Sivil Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda, 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplamda 40 bin 265 Filistinli hayatını kaybetti. 93 bin 144 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce sivil kaybın olduğu ve sivil altyapının hedefine alınarak tahrip edildiği belirtiliyor.