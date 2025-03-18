Fas ve Suudi Arabistan Askeri İşbirliğini Geliştiriyor

Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Muhammed Beriz, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile ikili askeri işbirliğini görüştü.

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Beriz'in 16-21 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin detayları paylaşıldı.

Açıklamada, Beriz'in başkent Riyad'da Ruveyli ile gerçekleştirdiği görüşmenin, Fas ile Suudi Arabistan orduları arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin desteklenmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaların ön plana çıktığı görüşmede, Beriz ve Ruveyli, ortak konular ve işbirliği geliştirme yollarını ele aldı.