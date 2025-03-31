Faslılar Ramazan Bayramı'nı Geleneksel Coşkuyla Kutladı

Fas'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü, coşku ve sevinç içinde kutlanmaya devam ediyor. Bayram namazı için 'musalla' adı verilen geniş alanlara akın eden Faslılar, sıklıkla geleneksel kıyafetler giymeyi tercih etti.

Bu yıl, Türkiye'den bir gün sonra kutlanan Ramazan Bayramı, Fas'ta Müslümanların camilere ve 'musalla' adını verdikleri namazgâhlara akın etmesiyle başladı. Sabahın erken saatlerinde Sela şehrinde kurulan 'musalla' alanı, namaz için gelenlerle doldu.

Bayram namazı esnasında okunan hutbede, Ramazan ayının faziletleri ve bayramların Müslümanlar için sevinç ve bereket kaynağı olduğuna vurgu yapıldı. Namazın ardından bir araya gelen Faslılar, bayramlaşarak kutlamaların heyecanını paylaştı.

Musalla, bayram namazı için kullanılan geniş alanlar olarak bilinir. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in hadislerinden ilham alınarak oluşturulan bu gelenek, toplumun büyük bir kısmının katılımına olanak tanır.

'Musalla'lar, şehirlerin hemen dışında ama yakın konumda oluşturulan geniş açık alanlardan oluşur. Bu alanlar bayram namazlarında kullanıldığı için bayram numazgâhları olarak da adlandırılmaktadır. Fas'ta, bayram namazının aile bireylerinin birlikte katılımıyla kılınması, halk arasında köklü bir gelenek olarak sürdürülmektedir. Özel günlerde olduğu gibi bayram günlerinde de Fas'a özgü geleneksel kıyafetler giyilmesi, kutlamaların güzel bir parçasını oluşturuyor.