Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a Soruşturma Açıldı: Halkı Yanıltıcı Bilgi Suçlaması

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz Hakkında Soruşturma

Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu, Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ile Saymaz'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" ifadeleri üzerine soruşturma sürecine geçildi.

Başsavcılık Açıklamada Bulundu

Başsavcılıktan yapılan duyuruda, Saymaz'ın sözlerinin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından doğrulanmadığı bilgisi paylaşıldı. Soruşturmanın, iki şüpheli yönünden halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatıldığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.