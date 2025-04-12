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Fatih Erbakan, Kütahya'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'da gerçekleştirilen il kongresinde önemli açılımlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:02
Fatih Erbakan, Kütahya'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Kütahya Kongresi Düzenlendi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kütahya 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Milli Görüş Vurgusu

Erbakan, yaptığı konuşmada, milli görüşü temsil eden tek partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, milletin Yeniden Refah Partisine doğru bir yöneliş gösterdiğini savundu.

Gelecek Vizyonu

Erbakan, konuşmasında şunları söyledi: "Yeniden şahlanıyoruz. Yeniden kıyama kalkıyoruz. Arakan, Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir ve Myanmar için geliyoruz. Türkiye'de açlık sınırının altındaki maaşlarla hayatta kalma mücadelesi veren ezilenler için geliyoruz." İddialı sözlerini sürdüren Erbakan, partilerinin her ay on binlerce yeni üye kaydederek büyümeye devam ettiğini belirtti.

Refah Projeleri Açıklandı

Devlet kaynaklarının halkın refahı için kullanılacağını belirten Erbakan, "81 ilimize yüzlerce refah projesi" olduğunu ve bunların hayata geçirileceğini ifade etti. Projeler arasında, gemi motoru fabrikaları, elektrikli otomobil motorları ve bataryaları için tesisler gibi çeşitli yatırımlar yer almaktadır.

Kongrede Yeni Başkan Belirlendi

Kongrede yapılan oylamada, Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Murat Tuncay, güven tazeledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 2), partisinin Kütahya 3. Olağan İl...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 2), partisinin Kütahya 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 2), partisinin Kütahya 3. Olağan İl...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 2), partisinin Kütahya 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

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