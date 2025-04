Fatih Erbakan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i Hastanede Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Erbakan, Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, hastane yetkililerinden Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan, ''Kendisi bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yeniden TBMM'de birlikte çalışmayı ümit ediyoruz'' dedi.

Erbakan, daha önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, ''Bugün de kendisini hastanede bizzat ziyaret etmek istedik ve bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendisi vatanını, milletini, bayrağını seven bir kimseydi. Bir dava adamı, davası uğrunda fedakarlıklarda bulunmuş, bedel ödemiş bir insan. Aynı zamanda sevecen kişiliğiyle, samimiyetiyle, güzel yüzüyle, huyuyla, ahlakıyla kendisini her kesimden insana siyasi görüşü farklı olsa da sevdirmiş bir insan. Bu nedenle bizler de bu rahatsızlığını duyduğumuzda, bu özelliklerini de bildiğimiz için gerçekten de büyük üzüntü yaşadık. Kendisinin bir an önce şifasına kavuşması, tekrardan siyasi çalışmalarına dönmesi için dua ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

