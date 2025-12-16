DOLAR
Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin Çatısı Yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin 780 metrekarelik çatısını 7 günde yenileyecek; çalışmalar Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:51
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi için kapsamlı bir çatı yenileme çalışmasına başladı. İş, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı ve tesisin bakım onarım takvimi kapsamında yürütülüyor.

Yapılacak çalışmada huzurevinin 780 metrekarelik çatı alanında tamir ve tadilat gerçekleştirilecek; işlemlerin 7 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında membran değişimi ve panel yenileme gibi uygulamalar yapılacak, böylece tesis sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir mekan sunulacak.

Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’mizin çatı tamiratına başlamış bulunuyoruz. İnşallah 7 gün gibi kısa bir sürede burasının tamir tadilatını bitireceğiz. 780 metrekare çatı alanımızın komple membran değişimini, panel değişimini yapıp daha huzurlu daha güvenli bir şekilde huzurevi sakinlerimize teslim etmiş olacağız. Bize desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz"

Çalışmanın tamamlanmasıyla şehirdeki ulu çınarlar olarak nitelendirilen huzurevi sakinlerinin yaşam alanları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle daha güvenli ve sıcak bir yuvaya dönüşmüş olacak.

