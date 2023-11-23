Fatih Portakal'dan bomba İYİ Parti iddiası: O isim de istifa edecek

Türkiye'de yaklaşan yerel seçimlere doğru hızla ilerlenirken, muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. İYİ Parti, seçimlere tek başına katılma kararlılığını sürdürürken, parti içinde yaşanan istifalar ve 'kayıp para' iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

SAKARYA MİLLETVEKİLİ ÜMİT DİKBAYIR'DAN DOKUNULMAZLIK TALEBİ

Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının yasa dışı şekilde incelendiği iddialarıyla gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, savcılığa başvurarak dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

İYİ PARTİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÜMİT ÖZLALE'NİN İSTİFASI İHTİMALİ

Gazeteci Fatih Portakal'ın dikkat çeken açıklamalarından biri ise İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin parti dışında bir adım atabileceği yönünde oldu.

Portakal, "Bir kulis bilgisi paylaşayım. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale bile partisinden istifa edebilir. Aday olarak bir ay önce açıklamışlardı. Yazın bir kenara. Başka partiye bile geçebilir" şeklinde konuştu.

Ümit Özlale'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan gelişmeler parti içindeki dengelerin oldukça karışık olduğunu işaret ediyor