Fatih’te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Olayın ayrıntıları

İstanbul Fatih’te, 3 katlı bir binanın çatısında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Olay, Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Çeşmesi Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve hasar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

