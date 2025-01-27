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Fatih'te İki Cinayet ve İntihar Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi

Fatih'te intihar eden Semih Çelik ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi; maktullerin öldürülmesine dair delil bulunamadı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:33
Fatih'te İki Cinayet ve İntihar Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi

Fatih'teki Cinayet Soruşturmasında Takipsizlik Kararı

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan iki cinayet ve intihar vakasına ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. 4 Ekim 2024 tarihinde Ayşenur Halil'i vahşice öldüren ve sonrasında intihar eden Semih Çelik’in, maktul İkbal Uzuner ile olan ilişkisi de dikkat çekti. Kararda, Çelik’in her iki cinayeti "tasarlayarak ve canavarca hisle" işlediği belirtilse de, şüphelinin ölümü nedeniyle kovuşturma yapılamayacağına karar verildi.

Olayın Detayları

Fatih'teki surlardan atlayarak hayatına son veren Semih Çelik'in, Halil’i boğazından keserek öldürdüğü, daha sonra Uzuner'le buluşarak onu da öldürdüğü ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda, olay anında maktullerin Çelik’e ait DNA izine rastlanmadığı bildirildi. Özellikle eve yapılan incelemelerde dağınıklık yoktu ve maktullerin tırnaklarında şüpheliye ait DNA yoktu.

Adli Tıp Raporları ve Kanıt yetersizliği

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporlarda, Ayşenur Halil’in kanında alkol veya uyuşturucu bulgusu saptanmazken, ölümü boğazına aldığı yaralanmaya bağlı kanama sonucu yaşandı. İkbal Uzuner’in raporunda da benzer bulgular ortaya çıkarken, tırnaklarında şüpheliye ait örneklere rastlanmadığı ifade edildi. Bu durum, maktullerin şüpheliden direnç gösterdiğine dair bir kanıt bulmayı zorlaştırdı.

İlişkiler ve Psikolojik Durum

Takipsizlik kararında, Semih Çelik’in Ayşenur Halil ile olan ilişkisinin devam ettiği, ancak İkbal Uzuner ile de daha önceki ilişkisini sonlandırmadığı kaydedildi. Çelik'in daha önceki intihar girişimleri ve Uzuner’in, olay tarihinden önceki bireysel sorunlarına dair görüntüleri paylaştığı bilgisi verildi. Ayrıca, maktullerinin sempatileri üzerine gönderdiği videolar ve tehdit içeren mesajlar da olayın psikolojik boyutunu gündeme getirdi.

Sonuç ve Gelecek Aşama

Olayın soruşturmasında, Semih Çelik’in psikolojik durumu ve maktullere yönelik tutumu önemli bir tartışma konusu haline geldi. Ancak, şüphelinin ölümü nedeniyle takipsizlik kararı verildiği vurgulandı. İkbal Uzuner’in babası Hasan Uzuner’in ifadeleri de bu süreçte önemli bir yer tutarak, cinayetlerin ardındaki nedenler üzerine ışık tuttu.

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