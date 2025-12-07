Fatsa'da makas atan sürücüye 14 bin 69 TL ceza

Ordu Fatsa sahil yolunda dörtlü ışıkları yakıp makas atan ticari araca 14 bin 69 TL idari ceza ve adli işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:36
Olayın detayları

Olay, dün gece Fatsa ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 08 SBT 87 plakalı ticari araç sürücüsünün dörtlü ikaz lambalarını yakıp, makas atarak ve tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerlediği anlar, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 00.30 sıralarında söz konusu ticari aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti.

Ekipler, sürücüye 'karayolunda saygısız şekilde araç kullanmak', 'sürücülerin trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde sık sık şerit değiştirmeleri (makas)' ve 'farklı okunmasını sağlayacak şekilde tescil plakasında oynama yapmak' maddelerinden toplam 14 bin 69 TL para cezası uyguladı.

Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

