Federal Hakim: Nazilere İyi Muamele, Venezuelalılardan Daha Fazlaydı

ABD'de federal hakim, Trump yönetiminin sınır dışı ettiği Venezuelalıların daha kötü muamele gördüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 02:54
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 02:54
Federal Hakim: Nazilere İyi Muamele, Venezuelalılardan Daha Fazlaydı

ABD'de federal hakimin yaptığı açıklamalar gündem yarattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere, Başkan Donald Trump yönetiminin geçen hafta sınır dışı ettiği 261 Venezuelalı düzensiz göçmenden daha iyi muamele yapıldığını ifade etti.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi Hakimi Patricia Millett, Trump yönetiminin, Venezuelalı Tren De Aragua çetesi üyesi olduğu iddia edilen kişileri Yabancı Düşmanlar Yasası (AEA) kapsamında sınır dışı etmesine değindi. Millett, bu kişilerin yasal süreç olmadan sınır dışı edildiğini belirtti.

Hakim Millett, "Uçak dolusu insan vardı. İnsanları bilgilendirmek için hiçbir prosedür yoktu. Naziler, AEA kapsamında daha iyi muamele görmüştü." sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere tanınan hakların günümüzde, Tren De Aragua çetesi üyesi olduğu ifade edilen kişilere verilmediğinin altını çizdi.

Millett, bu kişilerin nereye gidecekleri veya hangi haklara sahip oldukları konusunda bilgilendirilmeden uçaklara bindirildiğini ve itiraz etme şansı bulamadıklarını vurguladı. Başsavcı Yardımcısı Drew Ensign ise bazılarına itiraz hakkı tanındığını savunsa da, hakimin eleştirileri karşısında açıklamaları yeterli kalmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalı çete üyelerinin sınır dışı edilmesi sürecini hızlandırmak için daha önce savaş dönemlerinde kullanılan yetkileri yeniden yürürlüğe sokmuştu. Bunun sonucunda, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Venezuela çetesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen yüzlerce düzensiz göçmen sınır dışı edilerek El Salvador'a gönderilmiştir.

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