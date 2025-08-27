FEMA'da Mektup Krizi: Trump Yönetimini Eleştiren Çalışanlar İdari İzne Çıkarıldı

FEMA'da mektup sonrası idari izin krizi

Kurumu eleştiren çalışanlar görevlerine ara verildi

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Başkan Donald Trump yönetiminin ajansı yeniden yapılandırma planını eleştiren ve bu değişikliklerin afet müdahalesinde zafiyet yaratacağı uyarısında bulunan mektubu imzalayan bazı çalışanlarını idari izne çıkardı.

FEMA'da yönetim ve program analisti olarak görev yapan Virginia Case, CNN'e yaptığı açıklamada, mektubu imzaladıktan bir gün sonra kurumdan idari izne çıkarıldığına dair bir e-posta aldığını bildirdi.

Case, en az 6 meslektaşının da aynı durumu yaşadığını söyleyerek, "İşlerimiz için ne anlama gelebileceğini düşünmeden sesini çıkaran arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Kamuoyunun neler olup bittiğini bilmeye hakkı var, çünkü bu böyle devam ederse hayatlar ve topluluklar zarar görecek." ifadelerini kullandı.

E-postalarda, idari izne çıkarılan çalışanların FEMA tesislerini ziyaret etmeyeceği, herhangi bir iş yapmayacağı ve kurum personeliyle iletişime geçmeyeceği bilgisi yer aldı.

Kurum sözcüsü ise CNN'e yaptığı açıklamada, reformlara karşı çıkan çalışanları "statükoya bağlı bürokratlar" olarak nitelendirerek, "Bizim yükümlülüğümüz mağdurlara karşıdır, bozuk sistemleri korumaya değil." dedi.

Yaklaşık 180'den fazla FEMA çalışanı, Kongre üyelerine ve diğer yetkililere gönderilen mektupta, ajans faaliyetlerinin ocaktan bu yana İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve FEMA yönetici vekili David Richardson gibi "yasal yeterlilik ve yetkiye sahip olmayan" kişiler tarafından yürütüldüğünü, bunun da acil durumları ve ulusal güvenlik çalışmalarını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Mektupta ayrıca, bu sürecin ülkeyi ve kurumu Ağustos 2005'te 1800 kişinin canına mal olan ve ekonomiye 180 milyar dolar zarar veren Katrina Kasırgası öncesi döneme tekrar götürebileceği uyarısına yer verildi.

Milletvekillerinin FEMA'yı İç Güvenlik Bakanlığı'nın müdahalesine karşı savunmaları, kurum çalışanlarını siyasi amaçlı işten çıkarmalardan korumaları istenen mektupta, daha fazla denetim yapılması ve FEMA'nın İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinden çıkarılarak yürütme organında bağımsız, Bakanlar Kurulu düzeyinde bir kurum haline getirilmesi talep edildi.

Ajans, son aylarda iş gücünün üçte birini kaybetmesi ve toplulukların afetlere hazırlanmasına ve afetlerden sonra yeniden inşasına yardımcı olan programların iptal edilmesi dahil köklü kurumsal değişikliklerle karşı karşıya bulunuyor.