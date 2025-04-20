Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini Coşkuyla Kutlandı

Paskalya Bayramı'nda Geleneksel Ayin

Hristiyan dünyası için en önemli dini bayramlardan biri olan Paskalya Bayramı, bu yıl da Fener Rum Patrikhanesi'nde coşkuyla kutlandı. Hristiyanların, Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inandığı bu özel günde, Fatih'te bulunan Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde anlam dolu bir ayin gerçekleştirildi.

Ayin Detayları

Patrik Bartholomeos'un rehberliğinde yapılan ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı. Ayin, dualar ve ilahiler eşliğinde başladı ve katılımcılar için manevi bir atmosfer yaratıldı.

Gecenin Öne Çıkan Anları

Patrikhane bahçesinde devam eden ayin sırasında saat 00.00'da, Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek, etkileyici çan sesleri yankılandı. Katılımcılar, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen mumları yakarak bu kutsal anı paylaştılar.

Paskalya Programı Devam Ediyor

Gecenin ilerleyen saatlerinde dualarla devam eden Paskalya programı, sabah saat 10.00'da düzenlenecek ayinle sona erecek. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılara ruhsal bir yenilenme ve toplumsal bağları güçlendirme fırsatı sunuyor.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Fatih'te bulunan Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ve Patrik Bartholomeos'un yönettiği programda dualar ve ilahiler okundu.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. Fatih'te bulunan Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ve Patrik Bartholomeos'un yönettiği programda dualar ve ilahiler okundu.