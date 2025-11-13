Ferdi Zeyrek Davası 5 Aralık’ta Başlıyor: Manisa’da 10 Sanık Hakim Karşısında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran 2025’teki ölümüne ilişkin 2’si tutuklu 10 sanıklı dava, 5 Aralık 2025’te Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:24
Ferdi Zeyrek Davası 5 Aralık’ta Başlıyor: Manisa’da 10 Sanık Hakim Karşısında

Ferdi Zeyrek Davası 5 Aralık’ta Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran 2025 akşamı evinin yüzme havuzunun motor bölümünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava, 5 Aralık 2025 Cuma günü başlayacak.

Dava Detayları

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davada 2’si tutuklu, toplam 10 sanık yargılanacak. Tutuklu sanıklar; havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajını gerçekleştiren N.B. ile havuz motorunun tamirini yapan H.İ. olarak kaydedildi.

Savcılık, sanıklar hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma” suçundan, her bir şüpheli için 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olayın Seyri

Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 6 Haziran 2025 akşamı, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun motor bölümünde meydana gelen arızayı kontrol etmek isteyen Başkan Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı. Eşi Nurcan Zeyrek’i kurtarmaya çalışırken kendisi ağır yaralandı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Başkan Zeyrek, burada verdiği 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 9 Haziran 2025 tarihinde vefat etti. Cenazesi 10 Haziran 2025 günü geniş katılımla toprağa verildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olay sonrası yürütülen soruşturmada, havuz bakımıyla ilgili Y.Ö. ile sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alındı; bu iki şüpheli 11 Haziran tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, havuz enerji odasının mesafesini standartlara uygun inşa etmediği iddia edilen Z.M., havuz yapımında görev aldığı belirtilen M.Y.P., motor ve elektrik aksamını standartlara aykırı dizayn edip montajladığı ileri sürülen N.B. ile hatalı montaj yaptığı iddia edilen H.İ. 14 Haziran günü gözaltına alındı. Bu süreçte Z.M., N.B. ve H.İ. tutuklandı; M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bilirkişi incelemesinde kusurlu bulunmayan Z.M., 27 Eylül tarihinde tahliye edildi. Dosya kapsamında ayrıca Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın, kamuoyunun ilgisini çeken bu kazanın sorumluluklarının yargı süreciyle aydınlatılması açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'İN 6 HAZİRAN 2025 AKŞAMI EVİNİN YÜZME HAVUZUNUN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'İN 6 HAZİRAN 2025 AKŞAMI EVİNİN YÜZME HAVUZUNUN MOTOR BÖLÜMÜNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN 2'Sİ TUTUKLU 10 SANIKLI DAVANIN GÖRÜLMESİNE 5 ARALIK 2025 GÜNÜ MANİSA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE BAŞLANACAK.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'İN 6 HAZİRAN 2025 AKŞAMI EVİNİN YÜZME HAVUZUNUN...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de