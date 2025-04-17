Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı

İzmir Adliyesi'nde 8 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda, kahramanların anısını yaşatmak amacıyla 'Kahramanlar Ormanı' açıldı.

Tören ve Yürüyüş

Okul bahçesinde gerçekleşen törene katılan öğrenciler, bir yürüyüş düzenledi. Eğitim alanı yanındaki yaklaşık 40 yaşındaki çam ağaçlarına, Fethi Sekin'in de aralarında bulunduğu okuldan mezun olan şehitlerin isimleri verildi. Her ağacın önünde, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı tabelalarla birlikte polis okulu öğrencileri nöbet tuttu. Öğrenciler, ağaçları ziyaret edenlere şehitlerin isimleri ile selam verdiler.

Şehitlik Anıtı ve Açılış Konuşması

Ormanın hemen yanına, ay yıldızdan oluşan '19 Mayıs PMYO Kahramanlar' yazılı bir şehitlik anıtı da yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümünü ve Şehitler Haftası'nı kutladı.

Demiralay, emniyet teşkilatına nitelikli bireyler yetiştirdiklerini vurgularken, öğrencilerine çeşitli dersler verdiğini belirtti. Ayrıca, “Açılışımıza davet ettiğimiz şehidimizin eşine, 'Şehidimizin onuruna bir ağaç atfettik. Orman yaptık.' dediğimizde, onun 'Ben eşimi rüyamda gördüm; ben ölmedim, dimdik ayaktayım' dediğini söylediğinde çok duygulandık.” ifadelerini kullandı.

Duygusal Anlar ve Dualar

Konuşmanın ardından dualar edildi ve yüksekokul öğrencilerinin eğitim faaliyetleri ile Kahramanlar Ormanı’nın tanıtım videosu izlendi. Fethi Sekin’in okula başladığında yazdığı metin de okundu.

Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril tarafından, Demiralay'a flama takdim edildi. Açılış sırasında katılımcılar, şehitlerin isimlerinin yer aldığı ormanı gezerek, ağaçların yanında fotoğraf çektiklerinde gözyaşlarını tutamadı.

Törene İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Adnan Erişek, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.

İzmir Adliyesine 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda, şehitlerin anısına yapılan "19 Mayıs PMYO Kahramanlar Ormanı"nın açılış töreni düzenlendi.

İzmir Adliyesine 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda, şehitlerin anısına yapılan "19 Mayıs PMYO Kahramanlar Ormanı"nın açılış töreni düzenlendi.