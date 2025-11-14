Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenledi. Hastane girişinde kurulan stantlarda ziyaretçilere ücretsiz hizmetler sunuldu ve diyabet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Stantlarda şeker ölçümü ve bilgilendirme

Hastanenin Diyabet Hemşireliği Birimi ile Beslenme ve Diyet Birimi tarafından organize edilen stantlarda vatandaşların şeker ölçümleri gerçekleştirildi. Katılımcılara diyabet hastalığı, erken tanının önemi ve gerekli takip süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Diyetisyenler ve hastane yönetiminin desteği

Diyetisyenler, diyabet yönetiminde doğru beslenme prensipleri ve günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler hakkında açıklamalarda bulundu. Etkinliğe, hastane yöneticileri de ziyaret ederek destek verdi ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen etkinlik, toplumda diyabet bilincinin artırılmasına katkı sunmayı ve vatandaşları erken tanı ile koruyucu önlemler konusunda bilinçlendirmeyi hedefledi.

