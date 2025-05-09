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Fethiye'de 6. TYBA Yacht Charter Show Başladı

D-Marin Göcek Marina işbirliğiyle düzenlenen 6. TYBA Yacht Charter Show, Fethiye'de lüks tekneleri ve yat turizmini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 21:02
Fethiye'de 6. TYBA Yacht Charter Show Başladı

Fethiye'de 6. TYBA Yacht Charter Show Başladı

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ve D-Marin Göcek Marina işbirliğiyle düzenlenen "6. TYBA Yacht Charter Show", Fethiye'de kapılarını açtı. TYBA Başkanı Serhan Cengiz, etkinliğin açılışında yaptığı açıklamada, yat gösterisine katılan lüks teknelerin boylarının 20 ile 82 metre arasında değiştiğini belirtti.

Yatçılık Sektörünün Önemi

Akdeniz yat turizminin önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen etkinlik, uluslararası yat kiralama firmalarıyla yerli ve yabancı üreticileri bir araya getirerek iş hacmini artırmayı amaçlıyor. Cengiz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yatçılar, turizm sektörünün en prestijli segmentlerinden birisi ve önemli vitrinlerden biridir. Yatçılar olarak ülkelerinde karar verici mekanizmalarda bulunan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ülkemizi, kıyılarımızı, mutfağımızı, misafirperverliğimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz."

Cengiz ayrıca, "Bugün burada Türk sularında yat turizmi yapacak seçkin 50 tekneyi, 5 gün boyunca yaklaşık 20 ülkeden acente, broker ve yerli ile yabancı basınla tanıştırıyoruz. Bu bizim en önemli misyonumuzdur." dedi.

D-Marin Göcek’in Katkısı

D-Marin Göcek Genel Müdürü Bora Ergezgin ise, şovda yurt dışından katılan yabancı bayraklı pek çok tekneyi bölgeyle tanıştırmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. Açılış töreninin ardından protokol üyeleri şov alanını gezdi ve tekneleri inceledi.

Etkinlik, 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina...

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina işbirliğinde Fethiye'de düzenlenen "6. TYBA Yacht Charter Show" etkinliği başladı.

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina...

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina işbirliğinde Fethiye'de düzenlenen "6. TYBA Yacht Charter Show" etkinliği başladı.

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