Fethiye'de Bisiklet Tutkunları Arkadaşlarını Unutmadı

Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan yaptığı konuşmada, bisiklet kazalarının Türkiye genelinde bir sorun haline geldiğine vurgu yaptı. Yolların yalnızca motorlu araçlar için değil, aynı zamanda bisikletliler için de kullanılabilmesi gerektiğini ifade etti. "Bisiklet bir spor olmanın ötesinde bir ulaşım aracıdır. Artık yasaların düzenlenmesini ve bu konuda acil adımlar atılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Alkan'ın kuzeni Cemal Varış ise yaşadıkları acıyı dile getirerek, kazada yaralanan İlker Muallim için de mücadele verdiklerini belirtti. 17 Nisan'da Fethiye-Muğla kara yolunda meydana gelen kazada, 70 yaşındaki Ali T.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, bisikletlilere çarpmış ve Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) yaralanmıştı. Alkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınarak tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup bisikletli, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Özgür Alkan'ı (47) anmak amacıyla Cahit Gündüz Caddesi'nde toplandı. Alkan'ın evine kadar pedal çeviren bisikletliler, aileye başsağlığı diledi. Grup, daha sonra "Bisikletime çarparsan ölürüm, bisikletli ölümler son bulsun" yazılı pankart açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup bisikletli, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Özgür Alkan'ı (47) anmak amacıyla Cahit Gündüz Caddesi'nde toplandı. Alkan'ın evine kadar pedal çeviren bisikletliler, aileye başsağlığı diledi. Grup, daha sonra "Bisikletime çarparsan ölürüm, bisikletli ölümler son bulsun" yazılı pankart açtı.