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Fethiye'de Kadın Darbedildi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de bir kadının darbedilmesi olayında 3 şüpheli tutuklandı. Muğla Valiliği, kadına yönelik şiddete karşı kararlı olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:11
Fethiye'de Kadın Darbedildi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de Kadın Darbedildi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, bir kadının darbedilmesi sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

Karaçulha Mahallesi Esenköy yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayın ardından, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Kadının eski erkek arkadaşı ile birlikte 2 kişi, "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Valiliği'nden Açıklama

Muğla Valiliği, yaşanan menfur olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Yaşanan menfur olayda mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır." ifadeleri yer aldı.

Olayın Ardından

Dün meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonundaki markette bir kadın darbedilmiş ve aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri hemen harekete geçmişti. Olay anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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