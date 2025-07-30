Fethiye'de Kırsal Alanda Arılar için Su Noktası Kuruluyor

Fethiye'de Arılar için Su Noktası Hayata Geçiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırsal alanlara yönelik önemli bir proje hayata geçiriliyor. Fethiye Belediyesi, yaz aylarında arıların suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Arı İçme Suyu Noktası" oluşturma çalışmalarını başlattı.

Projenin Tanıtım Töreni

Projenin tanıtımı için düzenlenen törende, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca önemli açıklamalar yaptı. Sürdürülebilir tarım çalışmaları kapsamında arıcılarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Karaca, bu konuda arıcıların taleplerini dikkate alarak içme suyu noktası oluşturacaklarını ifade etti.

İlk Etapta Su Tankları Kurulacak

Projenin ilk etabında, bölgeye 5 su tankı kurulacağını açıklayan Karaca, arıların yaşamı için bu tür desteklerin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Önemli Destek ve Katılım

Törende, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Yılmaz Kaya da yer aldı. Kaya, Türkiye'de yerel yönetimler arasında projenin ilk olduğunu belirterek Başkan Karaca'ya teşekkürlerini sundu. Ayrıca, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, mahalle muhtarları, birim amirleri ve arıcılar da etkinlikte hazır bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırsal alanlara "Arı İçme Suyu Noktası" oluşturulacak. Fethiye Belediyesince arıların yaz aylarında suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı için belediyede tören düzenlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırsal alanlara "Arı İçme Suyu Noktası" oluşturulacak. Fethiye Belediyesince arıların yaz aylarında suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı için belediyede tören düzenlendi.