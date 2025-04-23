DOLAR
38,28 -0,03%
EURO
43,74 0,08%
ALTIN
4.101,18 1,3%
BITCOIN
3.584.818,85 -2,8%

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Pilot ve Yolcu Hayatını Kaybetti

Fethiye'de yamaç paraşütü düşüşü sonucu pilot Tevfik Tek ve yolcu Mehmet Buğra Silen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:57
Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Pilot ve Yolcu Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, yamaç paraşütü üzerinde yaşanan kaza sonucunda pilot ile yolcusu yaşamını yitirdi.

Olay, amatör pilotluk belgesine sahip Tevfik Tek (29) ve arkadaşı Mehmet Buğra Silen (22)'in yamaç paraşütü yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkmasıyla başladı. İkili, 1900 metreden atlayış gerçekleştirdi ancak henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden kayalık alana düştü.

Kazanın ardından, olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet Buğra Silen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan, kurtarma ekipleri tarafından ambulansa taşınan Tevfik Tek, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Bu acı olay, yamaç paraşütü sporu ile ilgili güvenlik önlemlerinin ve eğitimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti....

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti. Bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti....

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti. Bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova'da Bir Çocuk Büyükelçi: Burak Alp Şahin'den Dikkat Çeken Açıklamalar
2
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
3
Samsun'da Çocuklar, Filistinli Akranları İçin Karadeniz'e Karanfil Bıraktı
4
Yeni Yol Parti'li Elif Esen, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadelede Meclis'i Göreve Çağırdı
5
İstanbul'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı
6
İBB Yolsuzluk Operasyonunda Tanık İfadesi: Şişirilmiş Faturalar ve Suç İddiaları
7
Erbil'de 23 Nisan Coşkusu: Maarif Okulları'nda Bayram Kutlaması

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı