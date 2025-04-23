Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Pilot ve Yolcu Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, yamaç paraşütü üzerinde yaşanan kaza sonucunda pilot ile yolcusu yaşamını yitirdi.

Olay, amatör pilotluk belgesine sahip Tevfik Tek (29) ve arkadaşı Mehmet Buğra Silen (22)'in yamaç paraşütü yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkmasıyla başladı. İkili, 1900 metreden atlayış gerçekleştirdi ancak henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden kayalık alana düştü.

Kazanın ardından, olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet Buğra Silen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan, kurtarma ekipleri tarafından ambulansa taşınan Tevfik Tek, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Bu acı olay, yamaç paraşütü sporu ile ilgili güvenlik önlemlerinin ve eğitimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti. Bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti. Bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.