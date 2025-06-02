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Fetih Gençlik Derneği, Kurban Vekaletlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

Fetih Gençlik Derneği, 2025 Kurban Bayramı organizasyonunu 'Kurbanını Paylaş, Gönüller Fethedilsin' sloganıyla başlattı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:42
Fetih Gençlik Derneği, Kurban Vekaletlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

Fetih Gençlik Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonunu 'Kurbanını Paylaş, Gönüller Fethedilsin' sloganıyla hayata geçiriyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çad, Nijerya, Tanzanya ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için kurbanlar kesilecek.

Kampanya kapsamında, vekaletle alınan kurbanlar, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ve Gazze için Mısır'da kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Geçen yıl 25 bin 723 kurban hissesini sahiplerine ulaştıran dernek, bu yıl 32 bin hisse ile 100 bini aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Dernek, bağışçılardan emanet alınan kurbanların kesim ve dağıtım görüntülerini SMS yoluyla bağışçılara iletecek.

Fetih Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Karataş, 10 yıldır olduğu gibi bu bayramda da vekaletle kurbanlara aracılık etmek için hazır olduklarını belirtti. Karataş, 'Afrika’da birçok noktada bu yardımları ulaştıracak ve gönülleri fethetmek için titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece bununla da kalmayacak, evlatlarımız da bayrama sevinçle girsinler diye onlara bayramlık kıyafetler hediye edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Dernek, 2025 yılı kurban fiyatlarını büyükbaş hisse bedeli 4 bin, küçükbaş hisse bedeli 5 bin, Gazze için büyükbaş hisse bedeli 10 bin lira olarak belirledi.

Fetih Gençlik Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonunu "Kurbanını Paylaş, Gönüller...

Fetih Gençlik Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonunu "Kurbanını Paylaş, Gönüller Fethedilsin" sloganıyla başlattı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çad, Nijerya, Tanzanya ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için gençlerin öncülüğünde kurbanlar kesilecek. Fetih Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Karataş (sağda), açıklamalarda bulundu.

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