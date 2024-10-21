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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Üzerine Dernekten Açıklama

Abbas Gündüz, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuştu, Türkiye'ye ihanet ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:21
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Üzerine Dernekten Açıklama

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Üzerine Dernekten Açıklama

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in vefatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İhanet ve Sinsilik

Gündüz, Gülen için; "40 yıl boyunca Türkiye'ye ihanet eden, yeryüzünün en sinsi terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen teröristi bir hain olarak öldü." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un Kötü Sonuçları

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminde büyük felaketler yaşandığını hatırlatan Gündüz, "FETÖ'cülerin, milletin paralarıyla alınan uçaklarla, helikopterlerle yine millete bomba yağdırdığını" belirtti.

Adalet ve Hesap Verme

Genel Başkan, "Allah eninde sonunda cezasını verdi. FETÖ elebaşı onursuz, vatansız, din düşmanı bir aşağılık olarak öldü. Ateşi bol olsun." şeklinde konuşarak, şehitlerin ruhuna dualar etti.

Gündüz, "258 şehidimiz, 2 bin 740 gazimiz ve 85 milyonun hesabını ebedi hayatta ödeyecektir. Rabbim devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden korusun. Bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın." dedi.

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