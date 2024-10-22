FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları

FETÖ Elebaşı'nın Cenaze Hazırlıkları Devam Ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömmek için hazırlıklar sürüyor. Örgüt mensupları, Pensilvanya'da bulunan karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri sevk etti.

Cenaze Merasimi İçin Belirsizlik Sürüyor

Gülen'in cenazesinin hangi alanda defnedileceği konusundaki belirsizlik devam ederken, bu durum, hazırlıkların hızla ilerlemesine sebep oldu. Anadolu Ajansı'nın elde ettiği yeni görüntüler, bu durumu gözler önüne serdi.

FETÖ ve ona dair yaşanan gelişmeler konusunda detaylar takip edilmeye devam ediyor.