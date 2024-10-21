FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü, 15 Temmuz Gazisi Yaşar Parlak'ı Mutlu Etti

15 Temmuz Gazisi Yaşar Parlak'tan Duygu Dolu Açıklamalar

Gazi Yaşar Parlak, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminde yaralandıktan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin kendisi için en güzel haber olduğunu ifade etti.

FETÖ Elebaşı'nın Ölümü

Yaşar Parlak, bu haberi duyduğunda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geldiğini belirterek, "Burası bizim mabedimiz. Buraya ne zaman gelsem duygu patlaması yaşıyorum. Uzun bir süre kendimden geçiyorum," dedi.

Duygusal Anlar Yaşadı

Parlak, “Bugün benim bastonlarım yere değmedi. Adrenalin iğnesi yapılmış gibi hissediyorum. Bugün hiçbir yerim ağrımıyor,” ifadeleriyle mutluluğunu paylaştı.

Adalet Beklentisi

FETÖ elebaşının Türkiye’ye getirilip yargılanmasını çok istediğini belirten Parlak, bunun dış güçler tarafından engellendiğini ifade etti. Ayrıca, Gülen’in Türkiye topraklarına gömülmemesi gerektiğini, nereye gömülmesi gerektiğini de vurguladı.

FETÖ Tehlikesi

Parlak, FETÖ’nün tehlikesine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısında durabilecek bir yapı yoktur. PKK ile yıllardır savaşıyoruz. Fetullah Gülen de bir örgüt,” dedi.

Hata Yapmış Olanlara Çağrı

Örgüte yakın olanlar için, hatalarından dönmelerini ve devletin sıcak kollarına başvurmalarını beklediğini dile getiren Parlak, “Hata insana mahsus,” dedi ve beklentilerinin bu yönde olduğunu belirtti.