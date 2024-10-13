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FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'daki yeni adresinden görüntülendi ve güvenlik güçleri tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:04
FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yeni Evinin Görüntüleri

Anadolu Ajansı, FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki yeni ikametgahının etrafında çekim yapmaya başladığı sırada, Fetullah Gülen'in araçla çiftlikten çıkarıldığını bildirdi.

Güvenlik Önlemleri ve Uygulama

Gülen, AA ekibinin dikkatini çektikten sonra güvenlik güçleri tarafından hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Bu durum, Gülen’in yeni yaşam alanının erişim açısından sıkı kontroller altında olduğunu gösteriyor.

Olay, basın mensuplarının takip ettiği bir süreçte gerçekleşti. Anlaşılan o ki, Fetullah Gülen, yeni yaşam alanında güvenliğini sağlamak adına önlemler almayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

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