FHKC: ABD Yönetimi Gazze'deki Katliamların Sorumlusudur

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in Gazze Şeridindeki Filistinlilere yönelik devam eden soykırım suçlarının tamamen Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminden kaynaklandığını belirtti.

FHKC'den yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de çocuk, kadın ve yaşlılara karşı işlediği soykırım suçlarının giderek arttığı ifade edilirken, ABD'nin bu suçları, ister silahla ister siyasi kılıf altında olsun, desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu katliamların dinlememesi ve suç ortaklığının sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu. Bunun yanı sıra, dünyanın Filistin halkına karşı işlenen bu suçlara seyirci kalmaktan vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu katliamların tüm sorumluluğu [savaş suçlusu] Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimine aittir. Öldürme ve yıkıma aktif katılım sergileyerek, insanlığa karşı işlenen suçların birincil ortağı haline gelirken hiçbir utanç duymadığını ilan etmiştir." denildi.

ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencileri, sendikalar ve topluluklar, İsrail'i destekleyen karar alma merkezleri olan Beyaz Saray ve Pentagonu kuşatmaya ve "katillere" karşı seslerini yükseltmeye davet edildi.

FHKC, adaletsizliği ve soykırımı reddeden herkesin, suç ortakları üzerindeki halk baskısını arttırma sorumluluğuna sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, Arap ve İslam halklarına, Gazze'yi yalnız bırakmamaya ve harekete geçmeye çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "Daha fazla sessizliğe ve eylemsizliğe yer yok. Bugün Gazze'ye destek olmak milli ve manevi bir görevdir, onu terk etmek ise şehitlerin, yaralıların ve işkence görenlerin kanına ihanettir." ifadelerine yer verildi.

FHKC, halkların gösterilerden sivil itaatsizliğe, Siyonist oluşuma karşı kapsamlı bir boykota kadar her türlü yola başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze ve direnişi, işgalcilerin tüm girişimlerine rağmen kırılmayacak. Direniş devam edecek, Filistin halkı teslim olmayacak ve Netanyahu ile faşist hükümeti tarih boyunca yok olan tüm tiranlar gibi yok olacaktır." şeklinde bir mesaj verdi.