FHKC: ABD Yönetimi Gazze'deki Katliamların Sorumlusudur

FHKC, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarından ABD yönetimini sorumlu tuttu ve harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 06:09
FHKC: ABD Yönetimi Gazze'deki Katliamların Sorumlusudur

FHKC: ABD Yönetimi Gazze'deki Katliamların Sorumlusudur

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in Gazze Şeridindeki Filistinlilere yönelik devam eden soykırım suçlarının tamamen Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminden kaynaklandığını belirtti.

FHKC'den yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de çocuk, kadın ve yaşlılara karşı işlediği soykırım suçlarının giderek arttığı ifade edilirken, ABD'nin bu suçları, ister silahla ister siyasi kılıf altında olsun, desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu katliamların dinlememesi ve suç ortaklığının sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu. Bunun yanı sıra, dünyanın Filistin halkına karşı işlenen bu suçlara seyirci kalmaktan vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu katliamların tüm sorumluluğu [savaş suçlusu] Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimine aittir. Öldürme ve yıkıma aktif katılım sergileyerek, insanlığa karşı işlenen suçların birincil ortağı haline gelirken hiçbir utanç duymadığını ilan etmiştir." denildi.

ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencileri, sendikalar ve topluluklar, İsrail'i destekleyen karar alma merkezleri olan Beyaz Saray ve Pentagonu kuşatmaya ve "katillere" karşı seslerini yükseltmeye davet edildi.

FHKC, adaletsizliği ve soykırımı reddeden herkesin, suç ortakları üzerindeki halk baskısını arttırma sorumluluğuna sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, Arap ve İslam halklarına, Gazze'yi yalnız bırakmamaya ve harekete geçmeye çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "Daha fazla sessizliğe ve eylemsizliğe yer yok. Bugün Gazze'ye destek olmak milli ve manevi bir görevdir, onu terk etmek ise şehitlerin, yaralıların ve işkence görenlerin kanına ihanettir." ifadelerine yer verildi.

FHKC, halkların gösterilerden sivil itaatsizliğe, Siyonist oluşuma karşı kapsamlı bir boykota kadar her türlü yola başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze ve direnişi, işgalcilerin tüm girişimlerine rağmen kırılmayacak. Direniş devam edecek, Filistin halkı teslim olmayacak ve Netanyahu ile faşist hükümeti tarih boyunca yok olan tüm tiranlar gibi yok olacaktır." şeklinde bir mesaj verdi.

İLGİLİ HABERLER

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 100 Şüpheliye Gözaltı Kararı: Ekrem İmamoğlu da Listede!
2
İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı: Suç İddiaları Gündemde
3
Katar, BAE ve Ürdün'den Somali Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimine Kınama
4
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'ya Destek Yürüyüşü
5
İBB Başkanı İmamoğlu'na Gözaltı Kararı: 7 Şüpheli İçin Operasyon Başlatıldı
6
Tokat'ta İşçi Servisi İstinat Duvarına Çarptı: 15 Yaralı
7
19 Mart 2025 Gündem Özeti: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu