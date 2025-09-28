Fidan: BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin ve Gazze önceliğimiz

Fidan New York Türkevi'nde değerlendirdi: Filistin ve Gazze en önceliğimiz

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul haftası için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Genel Kurul'un en önemli gündem maddesinin "Filistin meselesi ve Gazze'deki durum" olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin BM'deki tutumu ve Filistin vurgusu

Fidan, "Türkiye olarak Filistin konulu tüm toplantılara ya öncülük ettik ya koordine ettik ya destek verdik. Filistin davasını çok şükür en güçlü şekilde savunduk." ifadelerini kullandı. Bakan, neredeyse her gün Filistin ile ilgili bir veya iki program bulunduğunu, Türkiye'nin bu süreçte etkin rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul hitabesinin büyük bölümünü Filistin ve Gazze'ye ayırdığını, ayrıca "İki devletli çözüm" konulu konferansta konuştuğunu aktaran Fidan, Türkiye'nin Filistin konusundaki vizyonunu ve uluslararası toplumdan beklentilerini bu platformlarda dile getirdiğini söyledi.

New York temasları: Erdoğan ve heyet programı

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinde çok sayıda ikili görüşme yaptığını; ayrıca Türk-Amerikan toplumu, Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti. Emine Erdoğan'ın da aile, kadının güçlendirilmesi, çevre ve kültür konularında etkinliklere katıldığını belirtti.

Fidan kendisi de yoğun ikili görüşmeler yürüttüğünü; İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ettiğini aktardı. Bakan yardımcıları ve diğer yetkililerin de farklı konularda bir hafta süresince yoğun temaslarda bulunduğunu söyledi.

Küresel gündem ve Uluslararası işbirlikleri

Fidan, Türkiye'nin Suriye, Ukrayna, Libya, Somali, arabuluculuk, G20 ve MIKTA gibi çok sayıda konuda etkinliklere katıldığını, çevre, enerji, yapay zeka, gıda güvenliği ve iklim değişikliği konularında görüşlerini paylaştıklarını ve BM çalışmalarına katkı sağladıklarını kaydetti.

BM çerçevesinde imzaya açılan İnsani Yardım Personelinin Korunması bildirisine taraf olduklarını da sözlerine ekledi.

Filistin için diplomasi ve sonuç beklentisi

Fidan, Arap Birliği ve İİT üyesi 8 ülkenin liderleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu Gazze konulu toplantının fikri öncülüğünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu hatırlatarak, bu görüşmede "Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması" ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğinin dile getirildiğini söyledi. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerine karşı ortak duruşun vurgulandığını ifade etti.

Genel Kurul sırasında ve hemen öncesinde bazı Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıdıklarını ilan etmelerinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Fidan, bunun İİT-Arap Ligi Ortak Temas Grubu çalışmalarının somut bir sonucu olduğunu söyledi ve "Filistinlilerin haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye-ABD görüşmeleri: Verimli ve yapıcı

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin "son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçtiğini" bildirdi. Görüşmede CAATSA yaptırımları gibi ilişkilerdeki engellerin çözümüne yönelik mutabakata varıldığını, savunma sanayisi alanında atılabilecek adımların değerlendirildiğini aktardı.

Ekonomik ilişkilerde denge ve ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için somut projeler üzerinde çalışılacağını belirten Fidan, Türk Hava Yolları ile ilgili 75 adet geniş gövdeli ve 150 adet dar gövdeli uçak alımı anlaşmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ABD'den uzun süreli LNG tedariki anlaşmasına ve ziyaret kapsamında imzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na dikkat çekti.

Bölgesel konular ve çok kutuplu dünya

Görüşmede Suriye ile ilgili olarak iki ülkenin de "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması gerektiği" konusunda hemfikir olduğuna değinen Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ortak adımların ve NATO'da eş güdümün artırılmasının ele alındığını aktardı.

Bakan Fidan, ziyaretin hem BM çerçevesindeki temaslar hem de ABD ile ikili ilişkiler bakımından "son derece verimli" geçtiğini söyleyerek, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada stratejik özerkliğini koruyarak çıkarlarını savunan politikalar geliştirmeyi sürdüreceğini bildirdi. Gelecek dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde diplomasiyi, diyaloğu ve işbirliğini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı.

(Sürecek)