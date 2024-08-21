Fidan ve Blinken Arasında Hamas-İsrail Ateşkes Görüşmesi

Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Müzakereleri Görüşüldü

ABD tarafının talebi doğrultusunda, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmenin temel gündem maddesi, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin mevcut durumu oldu.

İki bakan, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barışın sağlanması için atılacak adımları detaylı bir şekilde ele aldı. Görüşme sonrasında, her iki tarafın da elde edilen sonuçlardan memnun olduğu belirtildi.

Bakan Fidan, yapılan müzakerelerin uluslararası işbirliği ve diyalog yoluyla olumlu sonuç vereceğine inandığını ifade etti.