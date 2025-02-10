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Fikrim Damka Gözaltına Alındı: Kosova Türklerinin Lideri Hakkında Son Gelişmeler

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, gözaltına alındı; Türkiye Büyükelçiliği ve KDTP'den açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 19:07
Fikrim Damka Gözaltına Alındı: Kosova Türklerinin Lideri Hakkında Son Gelişmeler

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Gözaltında

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın gözaltına alındığı bildirildi. Kosova Polisi Prizren Bölgesi Sözcüsü Shaqir Bytyqi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Damka ile bir aile üyesinin "tehdit ve saldırı" suçlamasıyla 9 Şubat’ta gözaltına alındığını ifade etti. Ayrıca, savcının istemi üzerine şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Büyükelçilikten Açıklama

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yaşanan bir tartışma sonucunda gözaltına alındığını üzüntüyle duyurdu. Açıklamada, "Dünyada pek çok krizin yaşandığı bu zor dönemde, kardeş Kosova’nın istikrarını, Kosova Türklerinin birliğini ve sağduyusunu koruması büyük önem taşımaktadır. Türkiye her zaman Kosova’nın yanında olmaya devam edecektir," ifadelerine yer verildi.

KDTP'den Tepki

KDTP, Fikrim Damka'nın gözaltına alınmasının büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığını belirten yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seçimlere gölge düşürmeyi hedefleyen bazı çevrelerin bir provokasyonu olduğunu düşündüğümüz bu eylem karşısında kararlılıkla duracağımızı ilan ediyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Seçim Sürecine Gölge Düşüren Gerginlik

Yerel medyada yer alan haberlere göre, KDTP Genel Başkanı Damka'nın, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) temsilcileriyle yaşadığı gerginlik sonrası, söz konusu parti temsilcilerinin şikayetiyle gözaltına alındığı bildirildi. Kosova'da 9 Şubat’ta yapılan genel seçimlerde Kosova Türklerine mecliste garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için KDTP, YTHP ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) yarıştı.

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