Filipinler'de Muson ve Tayfun Felaketi: Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunlarda can kaybı artıyor

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) muson yağmurları ile Ragasa, Mitag (Mirasol) ve Bualoi tayfunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Can ve mal kaybı

Açıklamada, muson yağmurları ve tayfunların ülkenin çeşitli bölgelerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısının 26’ya çıktığı, 33 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Afetler nedeniyle 8 bin 916 evin hasar gördüğü ve yaklaşık 2,8 milyon kişinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Ragasa'nın seyri ve uyarılar

Batı Pasifik'te ilki 16 Eylülde tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak ‘süper tayfun’a dönüştü. Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan bu sistem nedeniyle Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Açıklama, ülke genelinde devam eden kurtarma ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.