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Filipinler'de Süper Tayfun Man-Yi Nedeniyle 650 Bin Kişi Tahliye Edildi

Filipinler'de Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle 650 bin kişi tahliye edildi. Sel ve toprak kayması riski artıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 21:17
Filipinler'de Süper Tayfun Man-Yi Nedeniyle 650 Bin Kişi Tahliye Edildi

Filipinler'de Süper Tayfun Man-Yi'nin Yıkıcı Etkileri

Filipinler, yıkıcı bir süper tayfun olan Man-Yi'nin tehdidi altında. Ülke, bu doğal felaketten korunmak için yaklaşık 650 bin kişiyi tahliye etti. BBC'nin haberine göre, Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), tayfunun yerel saat ile 21.40'da Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi.

Aşırı Yağış ve Tehlikeler

PAGASA, Man-Yi'nin ülkenin kuzeyine aşırı yağış getireceğini ve bu durumun sel ile toprak kaymasına yol açabileceğini uyardı. Tayfunun saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması bekleniyor, bu da bölgedeki 650 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirilmesine neden oldu.

Hava Ulaşımındaki Aksaklıklar

Tayfun, hava ulaşımını da olumsuz etkileyerek birçok uçuşun iptal edilmesine yol açtı. PAGASA, Catanduanes Adası'ndaki dalga yüksekliğinin 14 metreye kadar çıktığını ve başkent Manila dahil bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceğini açıkladı.

Uzmanlardan Uyarılar

Sivil Savunma Ofisi İcra Direktörü Ariel Nepomuceno, toprak kayması riskinin arttığını vurgulayarak, "Eğilimli bölgelerde yaşayanlar için zemin tayfunlar nedeniyle doygun hale geldi, bu da durumu daha tehlikeli kılıyor" dedi. Man-Yi Tayfunu, ülkede son bir ayda görülen altıncı tayfun olurken, önceki tayfunlar nedeniyle en az 160 kişi hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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