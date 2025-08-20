Filistin'den E1 Projesi'ne Acil Müdahale Çağrısı: İsrail Onayına Sert Tepki

Filistin'den E1 Projesi'ne acil müdahale çağrısı

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da E1 bölgesinde inşaata onay vermesini kınayarak, bu karara karşı acil müdahale talep etti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada ABD'den "İsrail'in bu pervasızlığına son vermek ve Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı savaşı durdurmaya zorlamak için derhal müdahale edilmesini" istedi.

Ebu Rudeyne, alınan kararların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu vurgulayarak inşaata onay verilmesini kınadı. Ayrıca bunun Filistin'in kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmaya sürükleyecek bir tırmanışa yol açacağı ve İsrail'in tüm dünyaya meydan okuduğu uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan sert değerlendirme

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın Filistin halkına yönelik soykırım ve zorla göç anlamı taşıdığı belirtildi. Açıklamada adımın, Filistinlilerin davasını ve haklarını tasfiye etme girişimleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin Kudüs kentinin dört bir yanından izole edilmesi anlamına geldiği, iki devletli çözüm önerisini baltaladığı; bunun uygulanma imkânını, demografik ve coğrafi birliğini parçaladığı ifade edildi. Metinde, projenin "işgal altındaki Batı Şeria'yı birbirinden kopuk, coğrafi olarak bağlantısız bölgelere ve kantonlara ayırarak, adeta gerçek hapishanelere dönüştürdüğü; bu bölgeler arasında geçişin ise ancak işgal güçlerinin kontrol noktalarından ve Batı Şeria genelinde yayılan silahlı yerleşimci milislerinin terörü altında mümkün olabileceği" belirtildi.

Projenin kapsamı ve tarihi arka plan

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınında inşa edilmiş Ma'ale Adumim yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak amacıyla başlatılan E1 Projesi kapsamında, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi.

Projenin amacı olarak, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve bu toprakların izole edilmesi gösteriliyor. Filistin tarafı, bu tür adımların Filistin halkının zorla göç ettirilmesini ve haklarının tasfiyesini hedeflediğini belirterek uluslararası müdahaleye çağrı yapmaya devam ediyor.