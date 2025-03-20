Filistin'in Meksiko Büyükelçisi, Devlet Başkanı Sheinbaum'a Güven Mektubunu Sundu

Filistin'in Meksiko Büyükelçisi Nadya Rasheed, State Başkanı Claudia Sheinbaum'a güven mektubunu sundu. Bu adım, ikili ilişkiler için kritik bir an taşımaktadır.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:51
Filistin'in Meksiko Büyükelçisi, Devlet Başkanı Sheinbaum'a Güven Mektubunu Sundu

Filistin'in Meksiko Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundurdu

Filistin'in Meksiko Büyükelçisi Nadya Rasheed, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a resmi olarak güven mektubunu sundu. Sheinbaum, X sosyal medya platformunda, güven mektubunu sunan birçok büyükelçiye ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Filistin'in Meksiko Büyükelçisi Rasheed'in güven mektubunu sunduğu bir fotoğraf yer aldı. Bu durum, Filistin'in Meksika'daki diplomatik misyonunu büyükelçilik seviyesine yükselttiğini açıkladığı 2023 yılına da atıfta bulunuyor.

İkili İlişkiler Üzerindeki Önemi

İsrail ordusunun Hamas ile ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmaya başlaması sonrasında gerçekleştirilen bu adım, ikili ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

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