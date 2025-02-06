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Filistinli Esir, İsrail Hapishanelerinde Tıbbi İşkenceyi Açıkladı

Sami Ceradat, 21 yıl hapiste geçirdiği sürede yaşadığı tıbbi ihlalleri ve açlık koşullarını anlattı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:05
Filistinli Esir, İsrail Hapishanelerinde Tıbbi İşkenceyi Açıkladı

Filistinli Esir, 21 Yıl Süren Zalimliği Anlattı

İsrail hapishanelerinde 21 yıl boyunca esir kalan Filistinli Sami Ceradat, tıbbi işkence ve insanlık dışı muameleler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ceradat, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra hapishane koşullarının kötüleştiğini ve açlık nedeniyle 30 kilo kaybettiğini belirtti.

Tıbbi İhmaller ve Korkunç Koşullar

57 yaşındaki Ceradat, 2003 yılında hakkında verilen 21 müebbet ve 50 yıl hapis cezasıyla başlayarak 21 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde tutulduğunu ifade etti. Cezaevindeki yemeklerin 'bir lüks' olduğunu söyleyen Ceradat, kötü muameleyi ve maruz kaldığı tıbbi ihmalleri AA muhabirine anlattı.

Ceradat, sağlık sorunları yaşarken tedaviye erişiminin kısıtlandığını ve cesaretin tükendiği bir dönemde hastaneye gitmek istediğini, ancak bu talebinin cezaevi idaresi tarafından reddedildiğini kaydetti. "Cezaevi idaresi mahkumların ölmesini istiyor, bu yüzden sağlık hizmeti vermiyor." diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Korku Dolu Günler

Ceradat, 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi'nden getirilen tutuklular için de kötü muamelelerin arttığını ifade ederek, "Bize yalnızca haberleri ulaşıyordu, ve onların karşılaştığı muamele daha da korkunçtu." dedi. Hapsedilen Gazzelilerin korkunç işkencelere maruz kaldığını belirten Ceradat, "İşkence birimleri Gazzeli tutukluları çiğneyerek öldürüyordu." ifadesini kullandı.

Özgürlüğün Bedeli

Ceradat, özgürlüğüne kavuşmasına rağmen, Gazzeli Filistin halkının ağır bedeller ödediğini ve bunun ancak yarım kalan bir sevinç olduğunu söyleyerek, "Gazze halkı canlarıyla ödedi." dedi. Uzun yıllar ailesinden uzak kaldığı için üzerinde derin yaralar açıldığını ifade eden Ceradat, 19 başka Filistinli tutukluyla birlikte Mısır'a gönderilecekken, serbest bırakıldıktan sonra yaşadığı şiddeti de anlattı.

Özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerin 3 kilometre yürütüldüğünü belirten Ceradat, İsrail askerlerinin yol boyunca onları darp ettiğini aktardı. Boynundaki darp izlerinin, serbest kalmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen halen görüldüğünü vurguladı.

Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında 15 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası konusundaki anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilk aşamada İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacağı duyurulmuştu. Hamas, müzakerelerin devam ettiğini bildirmiştir.

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