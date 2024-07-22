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Filistinli Gruplar Pekin'de Ulusal Birlik İçin Toplandı

Çin'de buluşan Filistinli gruplar, ulusal birlik anlaşmasına yaklaşma konusunda önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:56
Filistinli Gruplar Pekin'de Ulusal Birlik İçin Toplandı

Filistinli Gruplar Pekin'de Buluştu

Son gelişmelere göre, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelen Filistinli 14 ulusal grup, iki gün süren toplantıların ardından önemli bir bildiri yayımladı.

Ulusal Birlik Anlaşmasına Yaklaşım

Toplantılarda, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki güçlerin, "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşma sağlamak üzere oldukları duyuruldu. Bildiride, şu ifadeler öne çıktı: "Ulusal gruplar, FKÖ bünyesindeki tüm Filistin güçleri ve gruplarıyla birlikte, kapsamlı bir Filistin ulusal birliğine ulaşma konusunda kararlıdır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler kararları ve 194 sayılı karar doğrultusunda, başkenti Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve geri dönüş hakkının güvence altına alınması esaslarına bağlılık konusunda uzlaşma sağlanmıştır."

Buluşmadaki Katılımcılar

Pekin'deki görüşmelere Fetih, Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi gibi önemli gruplar katıldı. Bu toplantılar, Filistin ulusal birliğinin sağlanması adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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