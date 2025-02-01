Filistinli Hatib, 28 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

Filistinli Hatib, 28 Yıl Süren Esaretin Ardından Özgürlüğüne Kavuştu

İsrail hapishanelerinde 28 yıl geçiren 66 yaşındaki Filistinli Amran Haşim Ahmed el-Hatib, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda serbest bırakıldı. Bu takasta Hamas, Gazze'de biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil esiri serbest bırakırken, İsrail ise 183 Filistinli esiri özgürlüğüne kavuşturdu.

28 Yıllık Mücadele

1948'de işgal edilen Filistin'in Remle kentinden olan Hatib, evli ve dört çocuk babasıdır. 20 Temmuz 1997 tarihinde, İsrail güçlerince tutuklandıktan sonra yaklaşık 50 gün boyunca ağır sorgulamalara tabi tutuldu. "Fetih hareketine üye olmak ve Filistin direniş operasyonlarına katılmak" iddiasıyla müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatib, yıllarını cezaevlerinde geçirdi.

Uzun Yıllar Görüşmeden Geçti

Hatib, Filistinli direniş gruplarının 2006'daki eylemi sonrası 6 yıl süreyle ziyaret hakkından mahrum bırakıldı. Bu yasak, Hatib'in uzun yıllar görüşemediği annesinin Ekim 2011'de vefat etmesine neden oldu.

Açlık Grevi ve Sağlık Problemleri

Ağustos 2018'de Hatib, 66 gün süren bir açlık grevine gitti. Bu süreç, onun yüksek tansiyon, kolesterol ve diğer sağlık sorunları yaşamasına sebep oldu. Buna rağmen, İsrail Cezaevi İdaresi, sağlığını hiçe sayarak Hatib'e iki ay tecrit cezası verdi; yemekten ve ziyaretten mahrum bıraktı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak tarihinde, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine açıldı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgali sonrası hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştır.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerinden 583 Filistinli esir serbest bırakılmış, Gazze’de 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de özgürlüklerine kavuşmuştur. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşması kapsamında, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması beklenmektedir.