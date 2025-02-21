Filistinli Kadınlar, Gazze'deki Tarlaları Yeniden Yeşertiyor

Filistinli kadın çiftçiler, İsrail'in 16 aydır süren saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkıma rağmen, güneyde bulunan Han Yunus kentindeki tarım arazilerini yeniden işlemek için çaba harcıyorlar.

Şartların zorluğu ve kıt kaynaklara rağmen, bu kadınlar ekmek parası kazanmak üzere, topraklarını iyileştirmek için kararlılık gösteriyor. İsrail ordusu, kontrolsüz bir şekilde tarım arazilerine buldozerlerle zarar verirken, Gazze’nin doğusundaki çiftçilerin tarlalarına ulaşımını da engelledi.

Filistinli kadınlardan Gayda Kadih, 3 çiftçi arkadaşıyla birlikte yükselen fiyatların yarattığı ekonomik baskıdan kurtulmak ve ailelerine gelir yaratmak amacıyla tarımsal faaliyetlerini yeniden aktif hale getirmeye çalışıyor. Gazze, 18 yıldır süren abluka ile dünyanın en büyük hapishanesine dönüşürken, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen saldırılar bölgedeki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta bölgelerini "felaket alanı" olarak niteledi. Ancak Kadih ve arkadaşları, saldırılar sonrası tahrip olan tarım arazilerini yeniden canlandırma iradesinde kararlılar.

Tarımsal faaliyetlerini canlandırma umuduyla işe koyulan Kadih, baltası ve ekmek için umut tohumlarıyla kurumuş toprağı eski haline döndürmeye çalışıyor. Kadih'in arkadaşları, tarlalarının verimliliğini artırmak ve gelişmesini sağlamak için gerekli temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

AA’ya verdiği demeçte Kadih, "Projemize 2020 yılında arazi kiralayıp tarım yaparak başladık. İlk çiftliğimiz başarıyla işliyordu, fakat yıkıldı. Diğer çiftliğimizde ise mahsuller yok oldu ve ekipman kayıplarımız oldu," şeklinde sözlerine ekliyor.

Saldırılar ve yerinden edilmeler, tarımsal projelerini terk etmek zorunda kalmalarına neden olduğunu belirten Kadih, “Ateşkesin ardından tekrar geri dönmeye karar verdik,” diye konuştu. Girit’in merkezindeki arazilerinde, en temel imkânlarla çalışmaya başladıklarını ifade ediyor.

Kadih, “Tarıma geri dönmek kolay olmadı. Çiftçiler birçok zorlukla karşılaştı. En önemlisi, bir yıldan fazla bir süre önce, üretimden sorumlu ekip üyesinin kaybıydı” dedi. Ayrıca, tarım ilaçları, gübre sıkıntısı ve yüksek maliyetlerin tarımsal projelerini hayata geçirme sürecinde büyük engeller oluşturduğunu belirtiyor.

Elektrik sorunları, yüksek yakıt fiyatları ve tahrip olan tatlı su hatlarının da üretkenliğini azalttığını ifade eden Kadih, “Başka iş imkanımız yok, bu yüzden toprakları geri kazanmaya ve Gazze'nin sebze ihtiyacını karşılamak için gençleri tarıma teşvik etmeye çalışıyoruz” diye vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda zarar gören tarım arazilerinin 185 bin metrekare olduğunu ve 49 tarım deposunun tahrip edildiğini açıkladı. Ayrıca saldırılar sırasında, binlerce metrelik sulama şebekesinin tahrip olduğu, 6 bin büyükbaş hayvanın ve çeşitli kümes hayvanlarının telef olduğu bildirildi.