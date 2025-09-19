Finlandiya'dan İsrail'e: Gazze'deki Şiddete Son Verin

Finlandiya'dan İsrail'e Gazze'de Şiddete Son Verin Çağrısı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'e Gazze'deki şiddeti sonlandırması ve bölgeye insani yardımın ulaşmasına izin vermesi yönünde güçlü bir çağrı yaptı.

Telefon görüşmeleri ve sosyal medya açıklaması

Valtonen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu hafta içinde İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Valtonen açıklamasında, İsrail Dışişleri Bakanı'na şiddetin durdurulması, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Finlandiya'nın duruşu

Finlandiya'nın iki devlet çözümünü desteklediğini vurgulayan Valtonen, ülkesinin uluslararası hukuka olan sarsılmaz bağlılığını da yineledi.