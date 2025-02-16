Finlandiya Savunma Bakanı: Deniz Altı Kablolarına Yönelik Saldırılar Ciddi Bir Sınama

Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen, deniz altı kablolarına yönelik saldırıları önemli bir sınama olarak değerlendirdi ve Ukrayna'ya destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:02
Finlandiya Savunma Bakanı: Deniz Altı Kablolarına Yönelik Saldırılar Ciddi Bir Sınama

Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen'den Önemli Açıklamalar

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, Baltık Denizi'nin altından geçen deniz altı kablolarına yönelik gerçekleştirilen saldırıların, NATO ve Avrupa için ciddi bir sınama olduğunu belirtti.

61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Hakkanen, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, Baltık ve İskandinav ülkeleri üzerindeki güvenlik risklerine dikkat çekti. Konferansın gündeminde bu bölgelerin olmamasına rağmen, deniz altı telekomünikasyon kablolarını etkileyen saldırıların dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Telekomünikasyon Kablolarına Yönelik Saldırılar

Hakkanen, Baltık Denizi'nde meydana gelen ve sabotaj şüphelisi olarak Rusya'nın öne çıktığı saldırıları değerlendirdi. 'Tüm NATO üyeleri, Avrupa Birliği üyeleri, ABD, diğer Avrupa ülkeleri ve Asyalı partnerlerimiz, bu saldırıların dünya genelinde yaşandığını biliyor. Bu durum hepimiz için ortak bir sınama.' sözleriyle durumu özetledi.

Ukrayna'ya Askeri Destek Çağrısı

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Hakkanen, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin artırılması gerektiğini vurguladı. 'Eğer Ukrayna'ya daha güçlü askeri destek verirsek, müzakere masasına daha güçlü oturturuz.' ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

Hakkanen, tüm ülkelerin önümüzdeki aylarda Ukrayna’yı desteklemeleri gerektiğini belirterek, 'Uzun ve kısa vadede yanınızdayız.' demek için aktif şekilde destek vermelerinin önemine dikkat çekti.

Ukrayna'ya destek veren ülkelerin yardımlarını sürdürdüğünü söyleyen Hakkanen, 'Burada büyük bir sorun yok. İskandinav ve Baltık ülkeleri olarak desteği artırıyoruz. Avrupa ülkeleri de aynı şekilde hareket ediyor. ABD'den de yardım akışı devam ediyor.' şeklinde konuştu.

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