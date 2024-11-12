Fırat Çakıroğlu'nun Anneden İzmir Valiliği'ne Şehitlik Başvurusu

Ege Üniversitesinde (EÜ) 20 Şubat 2015'te hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, oğlunun resmi olarak şehit kabul edilmesi için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulundu.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında bu başvuruyu gerçekleştirdiğini belirtti.

Oğlunun terör örgütü üyeleri tarafından öldürüldüğünü tespit eden mahkeme kararının kendisi için önemli bir adım olduğunu ifade eden Erdem, "Fırat'ımın mahkeme neticelendiğinde resmi olarak şehit sayılmasını bekliyorum. Çünkü Fırat'ımı şehit edenlerin mahkeme sonucunda PKK üyesi olduğu belirlendi. Avukatlar kanalıyla sonuç belgeleriyle birlikte İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunduk, süreç beklemedeyiz." dedi.

Oğlunun Arkadaşları Hakkında Duyduğu Üzüntü

Erdem, oğlunun öldürülmesinin ardından bir kişinin kendisine "Fırat'ın Kürt arkadaşları var mıydı?" diye sorduğunda çok üzüldüğünü söyledi. "Ben emekli öğretmenim, 1994-2001 yılları arasında Diyarbakır'da öğretmenlik yaptım. Evimizde asla Türk-Kürt ayrımı olmadı. Fırat'ımın arkadaşlarının çoğu Kürt'tü. Biz asla ayırt etmedik. Benim oğlum vatan hainlerine karşı mücadele etti." şeklinde konuştu.

Şehitlik Maaşı Konusu

Oğlunun şehit kabul edilmesi durumunda şehitlik maaşını almayacağını belirten Erdem, "O maaştan feragat ederim. Yeter ki oğlum şehit olarak kabul edilsin. Prosedür gereği o maaş bağlanıyormuş, ama ben onun bir kuruşuna dokunmam. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak vermeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olayın Arka Planı

EÜ'de 20 Şubat 2015'te yaşanan olayda 4. sınıf Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili tutuklanan Nurullah Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. Olay sırasında Semo'nun yanında bulunduğu belirtilen Cihat Babatonguz hakkında ise "devletin birliğini bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu karar ise istinafta hukuka uygun bulunmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.