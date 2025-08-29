FKÖ: Smotrich’in Gazze çağrısı 'savaş suçu ve soykırım' itirafı

Ruhi Fettuh: Söylenenler uluslararası hukuka göre suç teşkil ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Gazze’ye yönelik elektrik, su ve gıda kesintisi çağrısını "savaş suçu ve açık bir soykırım itirafı" olarak nitelendirdi.

Fettuh yaptığı yazılı açıklamada, "Smotrich’in sözleri, işgal hükümetinin yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik politikasının açık bir itirafıdır. Bu, uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü’ne göre savaş suçu teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Fettuh, İsrail hükümetinde dillendirilen bu söylemlerin artık yalnızca radikal bir görüş olmaktan çıktığını, son iki yıldır uygulamada kendini gösterdiğini vurguladı. Buna örnek olarak abluka, yardım merkezlerinin hedef alınması, altyapının yok edilmesi, zorla yerinden ettirme girişimleri ve işgal altındaki Batı Şeria’daki gaspçı İsraillilerin saldırılarına verilen destek gibi uygulamaları gösterdi.

Ayrıca Fettuh, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ni "hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeye" çağırdı ve İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planlarına dikkat çekerek "sivillere karşı yeni katliamlar işlenebileceği" uyarısında bulundu.

Fettuh, uluslararası topluma ise "derhal harekete geçmesi, İsrail’in suç politikalarının durdurulması, İsrailli liderlere yaptırım uygulanması ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanması" çağrısında bulundu.

Öte yandan, Bezalel Smotrich daha önce Gazze’nin kuzeyini Hamas savaşçılarının "açlıktan ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi"ne dönüştürme planını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62.966 Filistinli hayatını kaybetti, 159.266 kişi de yaralandı.